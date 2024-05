Julie Frøyna-Leivann ga Gjerstad ledelsen etter elleve minutter, men Våg utlignet sju minutter senere. Gjerstad tok ledelsen på nytt da Ingrid Amalie Aasbø satte inn 2-1 etter en halvtimes spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 2-1.

Dominerte etter hvilen

Live Haugen Mykland sørget for at resultattavla viste 3-1 etter 53 minutter, og et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-1 for Gjerstad. Vertene rykket ytterligere ifra da Delina Gehebremichael økte ledelsen ni minutter senere. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-1.

Beholdt plassen på tabellen

Gjerstad har seiret i fire strake kamper.

Etter søndagens kamp er Gjerstad nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Våg er på sjetteplass med ett poeng.

Kjell Ivar Lundvall var dommer i oppgjøret.

21. mai er det ny kamp for Gjerstad. Da møter de Otra/Valle. Våg skal måle krefter med Birkenes 22. mai.