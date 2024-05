Gimse tok ledelsen da Marius Myrstad scoret etter 36 minutters spill. Ved pause var stillingen 1-0.

Dominerte andre omgang

Gimse doblet ledelsen da Sander Smørsgård Kjøraas satte inn 2-0, og Marius Rønning Berntsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Gimse da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Fire minutter på overtid økte avstanden mellom lagene da Adrian Krogh-Albertsen satte inn 4-0 for Gimse. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 4-0.

Gimses Steffen Sleppen Bye, Marius Rønning Berntsen og Adrian Krogh-Albertsen fikk se det gule kortet. For Tylldal fikk Simen Solvang Aamodt gult kort.

Kjempet seg oppover på tabellen

Tylldal har gått poengløse av banen i to strake kamper.

Etter lørdagens kamp er Gimse på tredjeplass på tabellen med seks poeng, mens Tylldal er nummer åtte med tre poeng.

Bård Kåre Græsli var dagens dommer.

I neste runde skal Gimse måle krefter med Støren 20. mai, mens Tylldal møter Røros/Os/Nansen samme dag.