Heimdal 2 7er tok ledelsen ved Karianne Strand Skjølsvik allerede etter åtte minutters spill, men Emilie Kristiansen sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 1-1 ett minutt senere. Heimdal 2 7er tok ledelsen igjen da Vilde Postholm-Solem scoret etter 21 minutter. Ved pause sto det 1-2.

Sikret poengdeling

Mariell Selvåg Williamsen scoret 3-1-målet noen minutter etter hvilen. Kristiansen reduserte til 2-3 etter 43 minutters spill, og 25-åringen sørget for balanse i Frøya IL 2 7er-regnskapet da hun satte inn 3-3 fem minutter senere. Williamsen scoret igjen da hun gjorde 4-3 etter 49 minutter, men like etterpå utlignet Linea Solli Espnes for Frøya IL 2 7er. Samme spiller sendte Frøya IL 2 7er foran da hun satte inn 5-4 etter 53 minutters spill, men Heimdal 2 7er utlignet til 5-5 da Postholm-Solem satte ballen i mål fire minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-5.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter kampen har både Frøya IL 2 7er og Heimdal 2 7er ett poeng.

Marvin Bekken var dommer.

26. mai er det ny kamp for Frøya IL 2. Da møter de Trygg/Lade. Heimdal 2 skal måle krefter med Flatås 5. juni.