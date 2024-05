Isak Henriksen ga Kvass/Ulvungen ledelsen etter 16 minutter, og Bjørn Ørsund fikk nettsus og doblet ledelsen noen minutter før hvilen. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 2-0.

Direkte rødt kort til Eide og Omegn 2

Øyvind Romundstad økte til 3-0 for Kvass/Ulvungen da det var spilt et kvarter av andreomgangen. Eide og Omegn 2 måtte fullføre kampen med ti mann etter at Tor Magnus Sørum Melbye fikk rødt kort to minutter før slutt. Dermed endte kampen 3-0.

Kvass/Ulvungens Jonas Johnsen Johansen, Henrik Bauge Hustad, Erik Fredsvik Husby og August Riise fikk se det gule kortet. For Eide og Omegn 2 fikk Even Røisgaard gult kort.

Topper tabellen

Etter tirsdagens kamp er Kvass/Ulvungen nummer to på tabellen med seks poeng, mens Eide og Omegn 2 er på topp i divisjonen med seks poeng.

Ola Magne Nordvik var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Kvass/Ulvungen spiller neste kamp mot Batnfjord 27. mai, mens Eide og Omegn 2 prøver seg mot Molde 4 9. juni.