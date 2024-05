Joakim Danielsen Solem ga Lade ledelsen tidlig i kampen med sitt mål etter bare fem minutter, og to minutter senere doblet Audun Flage ledelsen. Etter et kvarters spill reduserte Sander Striger Halset til 1-2 for Nationalkameratene 2. et kvarter før sidebytte scoret Sørhøy for Lade, og Lade økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet noen minutter før hvilen. Dermed var stillingen 4-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 4-1.

Målshow etter pause

Etter 73 minutter fullførte Lade-angriperen sitt hattrick, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme mann satte inn 6-1 for Lade. Etter 79 minutters spill la Sørhøy på til 7-1 for Lade, og fem minutter senere scoret Solem sitt andre mål da han gjorde 8-1. Tre minutter før slutt økte Lade ved Sørhøy. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 9-1.

Lades Preben Pedersen Glasø, Inge Fløttum og Henrik Sjåvik fikk se det gule kortet. For Nationalkameratene 2 fikk Mats Rønning Sørlie gult kort.

Fortsatt på tiendeplass

Lade har vunnet sine siste tre hjemmekamper.

Etter tirsdagens kamp ligger Lade på tredjeplass på tabellen med 14 poeng, mens Nationalkameratene 2 er på tiendeplass med fire poeng.

Morten Bøstein-Melhus var dagens dommer.

I neste runde skal Lade måle krefter med NTNUI 2 27. mai. Nationalkameratene 2 møter Orkla 2 28. mai.