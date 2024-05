Sivert Müller Steen sendte Hamna 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 20 minutter. Sju minutter senere ble vondt til verre for Kvaløya 3, da Vetle Slettli Myklebust doblet ledelsen for Hamna 3. Anton Castillo Sørheim satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Hamna 3. Hamna 3 økte ledelsen da Emil Mykkeltvedt satte ballen i nettet etter 34 minutters spill. Dermed var stillingen 4-0, og det sto seg til pause. Lagene gikk til pause på stillingen 0-4.

Målbonanaza etter hvilen

En spiller la på til 5-0 for Hamna 3 etter 62 minutter. Felix Mortensen reduserte for Kvaløya 3 fire minutter senere, og Sebastian Gamst-Gabrielsen gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 2-5 sju minutter før slutt. Rett etterpå scoret Vetle Slettli Myklebust sitt andre mål da han gjorde 6-2. En av lagets spillere reduserte til 3-6 etter 80 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-6.

Kjempet seg opp til sjetteplass

Etter oppgjøret står både Kvaløya 3 og Hamna 3 med tre poeng.

Filip Holmen var kampleder.

28. mai skal Kvaløya 3 møte Krokelvdalen, mens Hamna 3 møter Kvaløya 5.