W. Veivåg sendte Austevoll 2 tidlig i ledelsen, men etter 39 minutters spill scoret Lars Philip Moe Haugland for Nore Neset. Lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Var suverene i andre omgang

Austevoll 2 tok ledelsen igjen da W. Veivåg satte inn 2-1 noen minutter ut i andreomgangen, men Markus Sørås Bjørnevik sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Lauritz Østervold sendte laget sitt i ledelsen på nytt da han satte inn 3-2-målet et kvarter før full tid, og Aleksander Lauvik Ramsay satte inn 4-2 ni minutter senere. Esrom Gebremedhn Weldu økte ledelsen da han satte inn 5-2 etter 90 minutter, og W. Veivåg laget hattrick da han ordnet 6-2 ett minutt på overtid. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 6-2.

Austevoll 2s William Veivåg fikk se det gule kortet.

Austevoll 2 klatrer til åttendeplass

Etter fredagens kamp er Austevoll 2 på åttendeplass på tabellen med ti poeng, mens Nore Neset ligger på niendeplass med ni poeng.

Andreas Austevoll Nødtvedt var kampleder.

I neste runde skal Austevoll 2 måle krefter med BI Athletics Bergen 27. mai. Nore Neset møter Bjarg 2 2. juni.