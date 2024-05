Her er dagens målscorere for Freidig 2: Iben Eklo Bostad med to mål.

For Buvik 2 kom disse på scoringslisten i dagens kamp: Stella Arnevik Andreassen.

Dette referatet har en forenklet oppsummering av kampens hendelser på grunn av en stor andel skjulte spillere.

Ble værende på tredjeplass

Freidig 2 har vunnet tre hjemmekamper på rad.

Freidig 2 og Buvik 2 står begge med ni poeng.

Sindre Ristesund Støylen var dommer i kampen.

I neste runde skal Buvik 2 måle krefter med Charlottenlund 3 28. mai. Freidig 2 møter Heimdal 2 2. juni.