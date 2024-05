Kaya Jensen Sundfjord sendte Frøya IL i ledelsen etter 22 minutter, men Tonje Viktil Fellmann utlignet da hun satte inn 1-1. Amalie Iversen sendte Frøya IL i føringen igjen da hun satte inn 2-1 fire minutter senere, men Ema Redzovic sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-2 til pause.

Tiller sikret seieren

Tiller tok ledelsen da Léa Emily Barzic scoret etter et kvarter av andreomgangen, og Anna Standal Lyngstad gjorde 4-2 sju minutter senere. Den endelige stillingen i kampen ble 2-4.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter søndagens kamp er Frøya IL på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Tiller ligger på andreplass med tolv poeng.

Hugo Lavik var kampleder.

I neste runde skal Frøya IL måle krefter med Charlottenlund 1. juni. Tiller møter Ranheim 2 3. juni.