Etter 18 minutters spill tok Sandnes Ulf 2 ledelsen ved Rettore. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-0.

Sendt av banen

Isak Hellevik Hebnes scoret og doblet ledelsen for Sandnes Ulf 2, og Rettore scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-0 etter 70 minutter. Daniel Arifagic økte ledelsen for Sandnes Ulf 2 da han satte inn 4-0 fire minutter senere. Mandalskameratene måtte fullføre kampen med ti spillere etter at Marius Wigemyr Hagen fikk marsjordre etter 90 minutters spill. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-0.

Mandalskameratenes Amaldus Reme Lid og Marko Culibrk fikk gult kort.

Tok over femteplassen

Etter lørdagens kamp er Sandnes Ulf 2 på femteplass på tabellen med 13 poeng, mens Mandalskameratene ligger på 14. plass med to poeng.

Georg Bårdsen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Sandnes Ulf 2 måle krefter med Fram, mens Mandalskameratene møter Sandefjord 2.