Tromsdalen 2 tok ledelsen ved Simon Leander Haugen bare noen minutter ut i første omgang, og Dyrkoren doblet ledelsen for da han satte inn 2-0 etter kun åtte minutters spill. Samme mann scoret sitt andre mål da han gjorde 3-0 ett minutt senere. Etter 24 minutter fikk Nordreisa straffespark. Benjamin Mollan Paulsen satte inn 1-3-målet. David Azah Smith satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Tromsdalen 2 like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4.

Økte ledelsen

Etter 90 minutters spill la Kasper Inderberg Nordeng på til 5-1 for Tromsdalen 2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-5.

Klatret på tabellen

Etter lørdagens kamp er Nordreisa på åttendeplass på tabellen med tre poeng, mens Tromsdalen 2 ligger på tredjeplass med 15 poeng.

Jon-Geir Iversen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Nordreisa måle krefter med Tromsø 2, mens Tromsdalen 2 møter Senja.