Sotra fikk kampens første mål før det første minuttet var spilt, da Jonas Kristoffer Lie Osa satte ballen i nettet. Ved pause sto det 1-0.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Tobias Hatlestad sørget for balanse i Voss-regnskapet da han satte inn 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Olav Rekve Østlie sendte Voss i føringen etter 52 minutters spill. Emil Blikberg Gjerald sørget for at stillingen var 3-1 ett minutt før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 1-3.

Osa og Halil Parlak pådro seg gult kort.

Topper tabellen

Sotra hadde tatt poeng i alle kampene sine hittil i sesongen før søndagens kamp.

Etter søndagens kamp er Sotra på førsteplass på tabellen med 13 poeng, mens Voss ligger på sjetteplass med sju poeng.

Matias Birkeland var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Sotra møte Kvernbit, mens Voss møter Askøy.