Spjelkavik 3 tok ledelsen da Jonathan Lilleheim satte inn 1-0 etter 15 minutters spill. Fire minutter senere ble vondt til verre for Emblem 2, da Stian Nedregård doblet ledelsen for Spjelkavik 3. Julian Narancic-Grytten økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 32 minutter. Like etterpå økte avstanden mellom lagene da Lilleheim satte inn 4-0, og det sto seg til pause. Ved pause var stillingen 4-0.

Spjelkavik 3 var suverene i andre omgang

19-åringen fikk sitt hattrick ti minutter ut i andreomgangen. Emblem 2 scoret selvmål ved Kristian Trandal seks minutter senere. Spjelkavik 3 rykket ytterligere ifra da David Røys Storeide økte ledelsen tre minutter før slutt. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 7-0.

Spjelkavik 3 leder serien

Etter onsdagens kamp er Spjelkavik 3 på topp i divisjonen på tabellen med 15 poeng, mens Emblem 2 er på fjerdeplass med sju poeng.

Morten André Stokke dømte oppgjøret.

29. mai er det ny kamp for Spjelkavik 3. Da møter de Lepsøy. Emblem 2 skal måle krefter med HaNo samme dag.