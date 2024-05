Verken Sortland eller Landsås fikk uttelling foran boksen i første omgang. Da lagene gikk til pause, var stillingen 0-0.

Hadde grunn til å juble

Landsås tok føringen da Frida Elise Nilsen-Brodtkorb satte inn 1-0 sju minutter etter pause, og Anna Bratsberg doblet ledelsen for da hun satte inn 2-0 to minutter på overtid. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 0-2.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp ligger Sortland på femteplass på tabellen med null poeng, mens Landsås er på tredjeplass med tre poeng.

Knut Børre Walquist var dommer i oppgjøret.

26. mai er det ny kamp for Sortland. Da møter de Svolvær. Landsås skal måle krefter med Hardhaus/Mjølner 28. mai.