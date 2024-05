Tobias Dahl Åbelvold sendte Strindheim i ledelsen da han satte inn 1-0 etter 32 minutter. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 0-1.

Sendt av banen

Fredrik Aarflot Smestad sørget for balanse i Charlottenlund-regnskapet da han satte inn 1-1 tre minutter etter sidebytte. Strindheim fikk et forsprang på nytt da Eldar Amandus Bjaarstad satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang. Smestad (Charlottenlund G19) scoret fra straffemerket fire minutter senere. Eskil Andreas Øien sendte Strindheim i føringen igjen da han satte inn 3-2 etter 79 minutters spill. Charlottenlunds Markus Kvamstad Dahle ble sendt av banen etter å ha fått sitt andre gule kort etter 90 minutter, og Henrik Simon Jørgensen scoret 4-2-målet rett etterpå. Vetle Vedul-Kjelsås reduserte for Charlottenlund etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 3-4.

Charlottenlunds Noah Meyer Andersen fikk se det gule kortet. For Strindheim fikk Åbelvold og Oliver Jæger Steen gult kort.

Tok steg på tabellen

Charlottenlund fikk sitt første tap på tre kamper.

Etter onsdagens kamp er Charlottenlund på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Strindheim er nummer fire med ti poeng.

Hassan Ahmed Halane var dommer.

I neste runde skal Charlottenlund møte Astor, mens Strindheim møter Ranheim.