Sandsdalen sendte Hei foran da han satte inn 1-0 tre minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 0-1.

Publikum fikk mye å juble for

Jørgen Nygård Lie sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1, og samme spiller sendte Skidar i ledelsen da han satte inn 2-1 etter 60 minutter. Hei utlignet til 2-2 da Albert Olsen satte ballen i mål fem minutter senere, og Hei tok ledelsen igjen ved Sander Kristiansen seks minutter før slutt. Like etterpå scoret Sandsdalen igjen da han gjorde 4-2. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-4.

Sivert Henriksen fikk se det gule kortet.

Beholder plassen på tabellen

Etter onsdagens kamp er Skidar nummer tre på tabellen med seks poeng, mens Hei er på andreplass med tolv poeng.

James Matovu dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Skidar spiller mot Herkules 2 27. mai, mens Hei spiller neste kamp mot Nome 5. juni.