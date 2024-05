Ane Haugskott Dybwad sendte Byåsen 2 i føringen et kvarter før sidebytte, og Vilde Øvermo-Humstad scoret og doblet ledelsen for Byåsen 2. Maja Lundereng reduserte for Ålen/Haltdalen ti minutter senere. Etter 35 minutters spill scoret Vilde Øvermo-Humstad sitt andre mål da hun gjorde 3-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-3 etter første omgang.

Hjemmelaget reduserte etter pause

Ane Haugskott Dybwad satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Byåsen 2. åtte minutter ut i andreomgangen ble avstanden mellom lagene redusert da Maja Lundereng reduserte til 2-4, og Ålen/Haltdalen reduserte til 3-4 ved Msgana Berhe Weldelibanos etter 70 minutter. Like etterpå ble kampen avblåst. Sluttresultatet ble 3-4.

Byåsen 2 topper tabellen

Byåsen 2 står med full pott så langt denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Ålen/Haltdalen på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Byåsen 2 er på topp i serien med tolv poeng.

Silje Silderen-Moholt dømte oppgjøret.

23. mai er det ny kamp for Ålen/Haltdalen. Da møter de Singsås 2/Sokna 2/Støren 2. Byåsen 2 skal måle krefter med Hessdalen 26. mai.