Hegra tok ledelsen ved L. Hammer etter bare tre minutters spill, og L. Hammer scoret igjen da han gjorde 2-0 like etterpå. Hussein Luai Amra gjorde avstanden mellom lagene mindre da han reduserte til 1-2 et kvarter før pause. Fire minutter senere scoret Petter Erlingson Gresseth for Hegra, og Magnus Svendgård Krogstadholm økte ledelsen da han satte inn 4-1 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk av banen på stillingen 4-1 etter første omgang.

Økte ledelsen

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, var hattricket et faktum for L. Hammer, og Hegra rykket ytterligere ifra da Krogstadholm økte ledelsen rett etterpå. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Oppgjøret endte dermed 6-1.

Alhussein Ahmad Alnassry fikk se det gule kortet.

Hegra topper serien

Etter onsdagens kamp er Hegra nummer én på tabellen med 13 poeng, mens Trygg/Lade er på sjuendeplass med ni poeng.

Daniel Werner Petterson dømte oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 28. mai. Hegra skal spille mot Fram, mens Trygg/Lade møter Malvik 2/Hommelvik 2.