Ulrik Misje Eliassen sendte Bønes 2 tidlig i ledelsen. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-1.

Sund klarte ikke nærme seg

Simon Hufthammer Øvretveit utlignet for Sund etter 58 minutters spill. Einar Olav Bøe Tvedt sendte Bønes 2 i føringen igjen da han satte inn 2-1 to minutter senere, men Øvretveit utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål etter 80 minutter. Melander sendte Bønes 2 i føringen på nytt ti minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-3.

Oliver Lauvik-Rossnes (Sund G19) og Melander (Bønes 2 G19) fikk begge gult kort.

Beholder plassen på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Sund nummer tre på tabellen med tre poeng, mens Bønes 2 er på andreplass med seks poeng.

Sindre Mathias Ekren Jakobsen var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Bønes 2 måle krefter med Sotra 2, mens Sund møter Kjøkkelvik/Olsvik/Loddefjord.