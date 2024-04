Sanne Espnes Alnes var uheldig og scoret selvmål for Godøy allerede etter fem minutter. En av lagets spillere scoret og doblet ledelsen for Volda. En spiller reduserte for Godøy fem minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2.

Volda dro ifra

Anadina Fkadu Araya scoret 3-1-målet etter 46 minutters spill, og samme spiller økte til 4-1 for Volda etter 61 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-4.

Fortsatt på andreplass

Etter tirsdagens kamp ligger Godøy på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Volda er på andreplass med seks poeng.

Christoffer Lervåg var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Godøy måle krefter med Skodje, mens Volda møter Langevåg.