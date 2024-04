Herd tok en tidlig ledelse bare noen minutter ut i kampen, og etter 29 minutter doblet Herd ledelsen. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Anders Austlid reduserte til 1-2 for Rollon/Guard noen minutter ut i andre omgang, og etter 52 minutters spill scoret Pål Anders Gridseth for Rollon/Guard. Rollon/Guard tok ledelsen ved Filipas Anghel åtte minutter før slutt. Maliamungu Kaarebu scoret for samme lag fire minutter senere, slik at resultattavla viste 4-2. Ett minutt før slutt økte samme lag ved André Klakegg Skog. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-2.

Anghel fikk se det gule kortet.

Poengjakten fortsetter

Bjarte Eldar Steinsbu var dommer.

I neste runde skal Herd måle krefter med Langevåg 25. april. Rollon/Guard møter Sykkylven 26. april.