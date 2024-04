Volda 3 tok ledelsen ved Henrik Örn Fossedal etter 22 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-1.

Scoret på straffespark

Mohammad Reza Abouzari (Ørsta 2) scoret på straffe da det var spilt et kvarter av andre omgang. Sverre Wedøe Nodland sendte Volda 3 i føringen igjen fem minutter før slutt, men fem minutter senere utlignet Sætre for Ørsta 2. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 2-2.

Samme tabellplassering for bortelaget

Ørsta 2 og Volda 3 er nå begge oppe i ett poeng.

Richard Olsen var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 24. april. Ørsta 2 skal spille mot Sæbø, mens Volda 3 møter Hareid 2.