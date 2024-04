Bjarg 2 tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring av Noah Refsahl Iversen. Etter 22 minutters spill ble vondt til verre for Halsnøy, da Bokpomi Joseph Kadio doblet ledelsen for Bjarg 2. to minutter før hvilen fikk Halsnøy straffespark, og en spiller scoret fra straffemerket. Etter halvspilt kamp sto det 2-1.

Halsnøy hadde grunn til å juble mot Bjarg 2

Fire minutter etter pause scoret Kasper Dyrseth Eide for Halsnøy, og Halsnøy-spilleren scoret sitt andre mål da han gjorde 3-2 fire minutter før slutt. Ett minutt senere scoret en av lagets spillere sitt andre mål da han gjorde 4-2. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-4.

Alex Johan Zheng Lindholm (Halsnøy G14) og Bastian Westrebø Basberg (Bjarg 2 G14) fikk begge gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Sayid Omar Mohammed Ali var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Halsnøy møter Eikelandsfjorden 21. april, mens Bjarg 2 spiller neste kamp mot Nore Neset 25. april.