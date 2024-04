Eid fikk en pangåpning på kampen da Mathilde Dæmring sendte laget sitt i føringen bare noen minutter ut i første omgang, og Juliane Andreassen Haavik doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 etter 15 minutter. Eid rykket ytterligere ifra da Kristine Stokkenes Grov økte ledelsen fire minutter senere, og noen minutter før pause økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 0-4.

Eid var suverene i andre omgang

Mathilde Nordnes økte til 5-0 for Eid etter 68 minutters spill, og sju minutter senere økte Eid ved Agnes Bjelland Nøstdal. Etter 80 minutter økte avstanden mellom lagene da Nordnes satte inn 7-0 for gjestene. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-7.

Slik spilles neste runde

Dag Harald Moldskred var dommer i kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Eid spiller mot Selje 22. april, mens Sandane spiller neste kamp mot Måløy 29. april.