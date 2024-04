Kvikne fikk et forsprang da Stai satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, og Kvikne doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0 ett minutt senere. Etter 23 minutter ble avstanden mellom lagene redusert da Celine Yu Broen Kildahl reduserte til 1-2, og Ahd Alabdallah sørget for balanse i Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2-regnskapet da hun satte inn 2-2 seks minutter senere. Da lagene gikk i garderoben etter 35 minutter, var stillingen 2-2.

Kvikne hadde grunn til å juble mot Os / Nansen 2 / Tolga-Vingelen 2

Siril Estensgård sørget for at Kvikne tok ledelsen på nytt med sin scoring etter et kvarter av andreomgangen. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 2-3.

Nye poeng skal deles ut

Marius Sundt Brynhildsvoll var kampleder.

I neste runde skal Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 møte Folldal, mens Kvikne møter Røros.