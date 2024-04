Brevik tok ledelsen tidlig etter scoring ved en spiller, og Henry Åsarmoen Lunde doblet ledelsen for Brevik da han satte inn 2-0 allerede etter sju minutter. En av lagets spillere la på til 3-0 for Brevik rett etterpå, og Brage Skåte Strøm økte ledelsen for Brevik da han satte inn 4-0 etter 18 minutters spill. Åtte minutter senere reduserte Anas Abdelmawla Al-abdallah til 1-4 for Sauherad. Henrik Marcus Albretsen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for Brevik noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-1.

Straffemål

Et kvarter før slutt fikk vertene straffespark. En spiller satte inn 6-1-målet. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 6-1.

Poengjakten fortsetter

Mustafa Mahad Aw-Muse var dommer i oppgjøret.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Brevik skal spille mot Kviteseid, mens Sauherad møter Gjerpen/Fossum.