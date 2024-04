Etter 14 minutter tok Langesund 2 ledelsen ved Philip Aung. Etter halvspilt kamp sto det 1-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Et kvarter før full tid doblet Langesund 2 ved Ludvig Magnussen Gundersen. Sju minutter senere reduserte Kristian Våge-Kimerud til 1-2 for Odd, og Johannes Efrem Rusom sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2. Samme spiller sendte Odd i ledelsen da han satte inn 3-2 fire minutter før slutt. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-3.

Jørgen Andersen Jøntvedt fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Kim Ben var kampleder.

I neste runde skal Langesund 2 måle krefter med Herkules 17. april, mens Odd møter Storm samme dag.