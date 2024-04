Charlottenlund tok ledelsen ved Markus Kvamstad Dahle etter kun ti minutter, men Mohamed Ahmed utlignet da han satte inn 1-1. Mohamed Abdelrahman Mohamed Abkar sendte Charlottenlund foran på nytt da han satte inn 2-1 etter 32 minutters spill. Etter 45 minutter scoret samme spiller sitt andre mål da han gjorde 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 etter første omgang.

Dro ifra

Ulrik Aune Rehn var uheldig og scoret selvmål for Levanger fem minutter etter pause. Noah Meyer Andersen la på til 5-1 for Charlottenlund like etterpå. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-1.

Klatret på tabellen

Etter onsdagens kamp ligger Charlottenlund på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Levanger er på åttendeplass med ett poeng.

Ove Runhaug var kampleder.

17. april skal Charlottenlund møte Malvik/Hommelvik, mens Levanger møter Ranheim.