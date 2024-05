Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 tok ledelsen da Mari Hammer scoret et kvarter før hvilen, men ti minutter senere utlignet Lovise Sofie Eikeland for Sverre/Nessegutten. Sara Nikoline Solberg Lillebo sendte Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 i føringen igjen da hun satte inn 2-1 to minutter før pause. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Økte ledelsen

Noen minutter ut i andre omgang scoret Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2-keeperen igjen da hun gjorde 3-1, og Sofie Solberg Husby økte ledelsen da hun satte inn 4-1 tre minutter etter sidebytte. Liv Skjetne reduserte til 2-4 ni minutter senere, og Tuva Tronstad Matberg reduserte til 3-4 for Sverre/Nessegutten et kvarter før slutt. Ti minutter senere scoret Hammer sitt andre mål da hun gjorde 5-3, og tre minutter før slutt økte Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 ved Husby. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 3-6.

Remyra 2 / Fram 2 / Tangmoen 2 leder serien

Etter fredagens kamp er Sverre/Nessegutten nummer fire på tabellen med ni poeng, mens Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 er på topp i serien med 18 poeng.

Olav Martin Wibstad dømte oppgjøret.

I neste runde skal Sverre/Nessegutten måle krefter med Skogn 27. mai. Remyra 2/Fram 2/Tangmoen 2 møter Selbu 29. mai.