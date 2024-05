Alexander Langelandsvik Gjellestad sendte Torvastad i føringen da han satte inn 1-0 etter 17 minutters spill, men Favour Ikhurhe utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål sju minutter senere. Noen minutter før sidebytte tok Stord/Solid/Trott 2 ledelsen ved Sindre Trovåg. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Bortelaget dro ifra

Eirik Førre sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 2-2 fire minutter før slutt. Frederik Bergersen Vatle sørget for at Stord/Solid/Trott 2 tok ledelsen igjen med sin scoring like etterpå, og Sindre Trovåg scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 etter 70 minutter. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-4.

Linus William Jonsson pådro seg gult kort.

Stord / Solid / Trott 2 topper serien

Etter mandagens kamp er Torvastad nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Stord/Solid/Trott 2 er på førsteplass med 13 poeng.

Åsmund Ohm Børretzen var dommer i kampen.

10. juni er det ny kamp for Stord/Solid/Trott 2. Da møter de Trott 2. Torvastad skal måle krefter med Haugar 11. juni.