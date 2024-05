Julie Flaa Sørensen sendte Kvikne i ledelsen da hun satte inn 1-0 før det første minuttet var spilt, og Synnøv Gunella Storrø fikk nettsus og doblet ledelsen åtte minutter senere. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Dro ifra

Henriette Eggen reduserte for Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 fem minutter ut i andreomgangen. J. Sørensen scoret sitt andre mål da hun gjorde 3-1 rett etterpå, og etter 52 minutters spill la Synnøv Gunella Storrø på til 4-1 for Kvikne. Tre minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Fortsatt på sjetteplass

Etter torsdagens kamp er Kvikne på tredjeplass på tabellen med tolv poeng, mens Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 ligger på sjetteplass med ett poeng.

I neste runde skal Kvikne møte Røros, mens Os/Nansen 2/Tolga-Vingelen 2 møter Folldal.