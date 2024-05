Aksla/Guard 2 tok ledelsen tidlig i kampen ved Remøy. Etter 25 minutters spill ble vondt til verre for Hornindal, da Sara Johansen doblet ledelsen for Aksla/Guard 2. Ingeborg Soma Nordstrand la på til 3-0 for Aksla/Guard 2 etter 36 minutter, og Remøy scoret igjen da hun gjorde 4-0 åtte minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 4-0.

Dro ifra

Åshild Haugland satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Aksla/Guard 2. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-0.

Tok steg på tabellen

Hornindal har tapt alle kampene sine så langt i år.

Etter torsdagens kamp er Aksla/Guard 2 nummer sju på tabellen med åtte poeng, mens Hornindal er på tolvteplass med null poeng.

Henning Nygård dømte oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Aksla/Guard 2 spiller neste kamp mot Blindheim 2 26. mai, mens Hornindal møter Brattvåg/Norborg/Ravn 30. mai.