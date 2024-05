Jerv 2 tok ledelsen da Theodor Sandnes scoret allerede i første minutt. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Straffescoring

Max Håkedal Tveite scoret og doblet ledelsen for Jerv 2, og Patrik Isaksen la på til 3-0 for samme lag etter 51 minutter. Åtte minutter senere reduserte Donn da Sander Ro Tønnessen satte inn 1-3-målet, og Ivar Alexandre Ruiz Kolbrunarson (Donn G16) scoret på straffe etter 61 minutters spill. Endre Palmer Storstein sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3 etter 80 minutter. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-3.

Chung Cin Lian fikk gult kort.

Troner på topp

Etter mandagens kamp er Donn på førsteplass på tabellen med 20 poeng, mens Jerv 2 er nummer tre med 19 poeng.

Enrique Ibaceta Gonzalez dømte kampen.

31. mai skal Donn møte Mandalskameratene, mens Jerv 2 møter Flekkefjord.