Etter halvspilt kamp hadde ingen av lagene klart å få ballen i mål. Dermed sto det 0-0 til pause.

Ekspederte straffe i mål

Mathias Espenes Mikkelsen sendte Øygarden 2 i ledelsen etter 68 minutter, og Adrian Rong Vetås doblet ledelsen for Øygarden 2 da han satte inn 2-0 fire minutter før slutt. Petter Teige Nes (Eikelandsfjorden) satte inn et straffespark like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-2.

Eikelandsfjordens Anders Samnøy fikk gult kort. For Øygarden 2 fikk Marcus Misje og Mathias Espenes Mikkelsen gult kort.

Uendret tabellplassering for bortelaget

Dermed har Øygarden 2 vunnet tre kamper på rad.

Etter fredagens kamp er Eikelandsfjorden på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Øygarden 2 ligger på tredjeplass med ti poeng.

Ken Roger Solberg dømte kampen.

I neste runde skal Eikelandsfjorden måle krefter med Juristforeningen 19. mai. Øygarden 2 møter Åsane 3 25. mai.