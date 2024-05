Indre Kåfjord tok ledelsen da Vik scoret allerede etter sju minutters spill, men Nicklas Andrè Sydow sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ni minutter senere. Vik sendte Indre Kåfjord i ledelsen igjen et kvarter før hvilen, men Preben Bruvold Johansen sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 2-2 fire minutter senere. Noen minutter før pause fullførte Vik sitt hattrick, men Johansen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk av banen til pause på stillingen 3-3.

Tromsdalen 3 sikret tre poeng

Mats Monsen sendte Indre Kåfjord i føringen på nytt da han satte inn 4-3 etter 58 minutter, og Runar Monsen scoret for Indre Kåfjord og sørget for at stillingen var 5-3 rett etterpå. Etter 65 minutters spill ble avstanden mellom lagene mindre da Anders Lidin Hansen reduserte til 4-5. Dermed endte kampen 4-5.

Fortsatt på fjerdeplass

Etter mandagens kamp ligger Tromsdalen 3 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Indre Kåfjord er på fjerdeplass med seks poeng.

Bjørn Egil Bauge var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Indre Kåfjord spiller neste kamp mot Krokelvdalen 2 24. mai, mens Tromsdalen 3 spiller mot Lyngstuva dagen etter.