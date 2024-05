Skarphedin tok ledelsen ved Ane Norheim etter 31 minutter, men Julianne Dyrland utlignet for Seljord tre minutter senere. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-1.

Målshow i andre omgang

Gaastjønn sørget for at Skarphedin tok ledelsen på nytt med sin scoring et kvarter før full tid, og Skarphedin-angriperen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-1 rett etterpå. Tuva Espedalen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Skarphedin fem minutter før slutt, og ett minutt før full tid fullførte Gaastjønn sitt hattrick. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 5-1.

Skarphedin klatrer til andreplass

Etter onsdagens kamp er Skarphedin nummer to på tabellen med seks poeng, mens Seljord er på sjetteplass med tre poeng.

Geir Arne Schelander var kampleder.

I neste runde skal Seljord måle krefter med Kragerø/Drangedal 13. mai. Skarphedin møter Odd/Fossum/Storm 2 24. mai.