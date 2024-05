Vegard Pedersen ga Sortland 2 ledelsen etter 17 minutters spill, og Sortland 2s Hans Henrik Lange scoret fra straffemerket fire minutter senere. Garang økte til 3-0 for Sortland 2 etter 23 minutter. Sortland 3 reduserte til 1-3 ved Erik Rørdal rett etterpå. Etter 39 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Lange satte inn 4-1 for Sortland 2, og fire minutter senere økte Sortland 2 ved Aleksander Kristoffersen Ottesen. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 5-1.

Målbonanza etter hvilen

Garang la på til 6-1 for Sortland 2 noen minutter etter hvilen, og Nicklas Rødsand satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Sortland 2 noen minutter ut i andreomgangen. Øystein Miklegard reduserte til 2-7 for Sortland 3 etter et kvarter av andre omgang. Etter 78 minutter fullførte Garang sitt hattrick, og Sander Berglund økte ledelsen da han satte inn 9-2 fire minutter senere. Sortland 2 økte ledelsen da Julian Elvenes Knudsen satte ballen i nettet seks minutter før slutt. Dermed var stillingen 10-2, og Ottesen scoret sitt andre mål da han gjorde 11-2 rett etterpå. To minutter før slutt scoret Knudsen sitt andre mål da han gjorde 12-2. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 12-2.

Sortland 2 serieleder

Etter tirsdagens kamp ligger Sortland 2 på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Sortland 3 er på sjuendeplass med tre poeng.

Preben Andre Stoltz var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 21. mai. Sortland 2 skal spille mot Morild 2, mens Sortland 3 møter Høken.