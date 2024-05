Askøy tok ledelsen tidlig i oppgjøret etter scoring ved David Haug, og Askøy doblet ledelsen da Sindre Hjartåker Norland satte inn 2-0. Et kvarter før hvilen ble avstanden mellom lagene redusert da Oliwier Artur Rybicki reduserte til 1-2. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Nicolai Emil Brendøy Neppelberg utlignet da han satte inn 2-2 fem minutter etter pause, og Rybicki sendte Åsane i føringen da han satte inn 3-2 tre minutter senere. Ahmad Kajjo sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 3-3 etter 63 minutters spill. Sebastian Gjelsvik sendte Åsane i ledelsen igjen like etterpå, og etter 80 minutter scoret samme spiller igjen da han gjorde 5-3. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-5.

Askøys Mathias Steffensen Svellingen fikk se det gule kortet. For Åsane fikk Abdishakur Bile Mohamed og Matias Herdlevær Refvik gult kort.

Åsane klatret til sjetteplass

Etter tirsdagens kamp er Askøy nummer sju på tabellen med seks poeng, mens Åsane er på sjetteplass med ni poeng.

Andreas Bjordal var kampleder.

Åsane spiller mot Bergen Nord 27. mai, mens Askøy spiller neste kamp mot Kvernbit 4. juni.