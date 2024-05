Trine Elise Frantzen Lyngbø sendte Askøy i føringen etter kun åtte minutters spill, og Nora Nyvold Roti doblet ledelsen da hun satte inn 2-0 sju minutter senere. Ingrid Mæland Risøy gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 1-2 etter 15 minutter. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 1-2.

Askøy var suverene i andre omgang

En spiller satte ballen i mål ti minutter ut i andreomgangen, og Hannah Comfort Baah Sarpong økte ledelsen da hun satte inn 4-1 rett etterpå. Nora Nyvold Roti scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-1 etter 52 minutters spill, og åtte minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Tori Døsen reduserte for Nore Neset etter 60 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-6.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Nore Neset på tredjeplass på tabellen med ti poeng, mens Askøy ligger på andreplass med tolv poeng.

Axel Døsen var dagens dommer.

I neste runde skal Nore Neset måle krefter med Søreide 28. mai, mens Askøy møter Vestsiden-Askøy samme dag.