Oline Bodin Nordahl ga Torridal ledelsen etter 13 minutter. Mina Andrea Jacobsen utlignet da hun satte inn 1-1, og det sto seg til pause. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 1-1.

Torridal hadde grunn til å juble mot Øyestad

En av lagets spillere sendte Torridal i føringen igjen da hun satte inn 2-1 etter 53 minutters spill, og Sofia Høigilt Strand scoret for Torridal og sørget for at stillingen var 3-1 like etterpå. En spiller gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 2-3 etter 65 minutter. Det ble ikke flere mål i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 3-2.

Tok steg på tabellen

Det var Torridals første seier i årets sesong.

Etter torsdagens kamp er Torridal på fjerdeplass på tabellen med fire poeng, mens Øyestad ligger på femteplass med tre poeng.

Mesut Aricigil var kampleder.

Øyestad spiller mot Lillesand 2. mai, mens Torridal spiller neste kamp mot Hånes/Tveit dagen etter.