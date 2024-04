Selvåg ble helten for Hitra

Even Hammerhaug Selvåg sto for den avgjørende scoringen for Hitra i 1-0-seieren over Heimdal på Heimdal kunstgress i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn lørdag. Hitra tok sin første seier i årets sesong.