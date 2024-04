Karin Olsvik sendte Rørvik i føringen da hun satte inn 1-0 etter bare ti minutters spill, men Renée Måøy Sæther sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Steinkjer 2 tok ledelsen ved Ane Vanebo Gystad etter 35 minutter. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Scoret på straffespark

Sæther scoret igjen da hun gjorde 3-1 seks minutter etter sidebytte, og Gystad scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 4-1 ni minutter senere. Rørviks Natalie Hemming scoret fra ellevemeteren etter 63 minutters spill. Dermed endte kampen 2-4.

Steinkjer 2s Christina Kjøsnes Saur fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Det var Rørviks andre nederlag på rad.

Etter lørdagens kamp ligger Rørvik på niendeplass på tabellen med null poeng, mens Steinkjer 2 er på andreplass med fire poeng.

Jan Solbakk var dommer.

I neste runde skal Steinkjer 2 måle krefter med Overhalla 2. mai. Rørvik møter Neset/Aasguten 5. mai.