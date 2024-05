Espen Tømmerås Solem sendte Malvik 2/Hommelvik 2 i ledelsen da han satte inn 1-0 etter bare fire minutters spill. Like etterpå ble vondt til verre for Stjørna/HIL/Fevåg, da Karlsen doblet ledelsen for Malvik 2/Hommelvik 2. etter kun ti minutter fikk Stjørna/HIL/Fevåg straffespark, og Rune Bromstad satte inn 1-2-målet. To minutter senere scoret Karlsen igjen da han gjorde 3-1. Stillingen sto seg til hvilen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Bortelaget reduserte etter pause

Etter 77 minutters spill reduserte Stjørna/HIL/Fevåg ved Snorre Husby. Dermed endte kampen 3-2.

Stjørna / HIL / Fevåg beholder femteplass

Det var årets første seier for Malvik 2/Hommelvik 2.

Malvik 2/Hommelvik 2 og Stjørna/HIL/Fevåg står begge med tre poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi dømte oppgjøret.

Stjørna/HIL/Fevåg spiller neste kamp mot Flatås 6. mai, mens Malvik 2/Hommelvik 2 spiller mot Trygg/Lade 2 to dager senere.