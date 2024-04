Kristine Aasen Børresen sendte Freidig 2 i føringen etter 14 minutter, men Astri Melien Trojanowski sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 sju minutter senere. Hermine Brun ga Freidig 2 ledelsen på nytt et kvarter før hvilen. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-2.

Sikret poeng

Eilin Grefstad Landrø sørget for balanse i Meldal-regnskapet da hun satte inn 2-2 da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 2-2.

Meldal serieleder

Etter mandagens kamp er Meldal på førsteplass på tabellen med sju poeng, mens Freidig 2 ligger på andreplass med fem poeng.

Cengiz Yesükan var dommer i oppgjøret.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Meldal møter Tiller 6. mai, mens Freidig 2 spiller neste kamp mot Charlottenlund.