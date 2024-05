Namsos fikk en drømmestart på kampen da Elverum sendte laget sitt i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, og Namsos' samme spiller scoret fra straffemerket etter 45 minutter. Lagene gikk av banen på stillingen 0-2 til pause.

Namsos dro ifra

Neset reduserte til 1-2 ved Simen Moksnes ett minutt etter pause. Chol Guot Akuei scoret 3-1-målet etter 73 minutters spill, og to minutter senere var hattricket et faktum for Elverum. Jesper Einarson Berg reduserte til 2-4 etter 77 minutter. Patrick Åsegg la på til 5-2 for Namsos ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 2-5.

Martin Nordhaug Johnsen (Namsos) og Simen Moksnes (Neset) fikk begge gult kort.

Tok steg på tabellen

Namsos har vunnet alle sine kamper hittil denne sesongen.

Etter onsdagens kamp er Neset på sjetteplass på tabellen med fire poeng, mens Namsos ligger på andreplass med ni poeng.

Anders Thorgersen Laukvik var dommer i oppgjøret.

7. mai er det ny kamp for Namsos. Da møter de Beitstad. Neset skal måle krefter med Varden Meråker 8. mai.