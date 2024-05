Sundjordet tok ledelsen da Nilsen scoret etter 32 minutters spill. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0.

Scoring fra elleve meter

Sundjordets 26-åringen scoret 2-0 fra krittmerket etter 56 minutter, og Sundjordet økte ledelsen da Kasper Nystad satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 3-0. Marek Jan Makarewicz satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Sundjordet, og to minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Andreas Nystad satte inn 5-0 for Sundjordet. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 5-0.

Hei 3s Andreas Stamland og Magne Holen fikk gult kort.

Sundjordet leder serien

Etter onsdagens kamp er Sundjordet på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Hei 3 ligger på sjetteplass med ett poeng.

Arben Haxha var kampleder.

Hei 3 spiller neste kamp mot Nome 2 8. mai, mens Sundjordet møter Tørn tre dager senere.