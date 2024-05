Håvard Lexerød Hovlid sendte Volda 2 i føringen da han satte inn 1-0 før det første minuttet var omme, men Lukas Gulbrandsen Stokseth sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 ett minutt senere. Håvard Humberset Dypviken (Volda 2 9er G14) satte inn et straffespark et kvarter før pause, og Iver Olai Lillebø Grønli sørget for jubel da han satte inn 3-1 etter 35 minutter. Lagene gikk i garderoben på stillingen 3-1 til pause.

Målshow etter pause

Adam Jakub Skowronek økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 43 minutters spill, og Volda 2 økte ledelsen da Sigurd Andreas Aurdal satte ballen i nettet etter 60 minutter. Dermed var stillingen 5-1. Samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 6-1 fire minutter senere, og Volda 2 rykket ytterligere ifra da Adam Jakub Skowronek økte ledelsen to minutter før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 7-1.

Chris Leander Kvalsund Sydhagen og Sverre Vågsholm fikk se det gule kortet.

Kjempet seg oppover på tabellen

Etter mandagens kamp ligger Volda 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens MTG er på tredjeplass med sju poeng.

Fredric Lianes var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Volda 2 måle krefter med Emblem 2 13. mai, mens MTG møter Ørsta samme dag.