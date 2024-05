Erik Neve Frøvik sendte Vard Haugesund i føringen da han satte inn 1-0 et kvarter før sidebytte, men Mio Berger Abrahamsen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål åtte minutter senere. Marcus Saltvedt sendte Vard Haugesund i ledelsen igjen da han satte inn 2-1 fem minutter før hvilen. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Mio Berger Abrahamsen sørget for balanse i Trott 2-regnskapet da han satte inn 2-2 etter 42 minutters spill, og Trott 2 tok ledelsen da Steinsland scoret fem minutter senere. Samme spiller scoret sitt andre mål da han gjorde 4-2 et kvarter før slutt, og to minutter før slutt fullførte Trott 2-angriperen sitt hattrick. Samme lag økte ledelsen da Øyvind Helvik Alfredsen satte ballen i nettet minuttet før full tid. Dermed var stillingen 6-2, og samme spiller la på til 7-2 for samme lag rett etterpå. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 2-7.

Mathias Aabel Nylund og Erling Abrahamsen pådro seg gult kort.

Trott 2 leder serien

Trott 2 har vunnet sine siste tre bortekamper.

Etter tirsdagens kamp er Vard Haugesund nummer seks på tabellen med tre poeng, mens Trott 2 er på førsteplass med ti poeng.

Kjartan Nygaard var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal Vard Haugesund møte Åkra, mens Trott 2 møter Nord.