Christian Hoel Haugsbø var uheldig og scoret selvmål for Aksla 2 etter bare fem minutters spill. Magnus Forberg utlignet da han satte inn 1-1. HaNo tok ledelsen igjen da Nicolai Norvoll Longva scoret etter 24 minutter, og 22-åringen (HaNo) scoret 3-1 fra ellevemeteren fire minutter senere. Etter 38 minutters spill la Kristoffer Røynstrand på til 4-1 for HaNo. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-4.

Målshow etter pause

Noah Lausund Klokk satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-1 for HaNo noen minutter etter sidebytte, og fem minutter etter hvilen vartet Longva opp med hattrick. Klokk scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 7-1 rett etterpå, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, økte HaNo ved Amund Longva Otterlei. HaNo økte ledelsen da Kasper Dalhaug Ulla satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 9-1, og Preben Austnes Lorgen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 72 minutter. Like etterpå scoret samme mann sitt andre mål da han gjorde 11-1. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 1-11.

Kjempet seg opp til andreplass

Aksla 2 har gått poengløse av banen tre kamper på rad.

Etter tirsdagens kamp er Aksla 2 på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens HaNo er nummer to med seks poeng.

Lars Ove Sletta var dommer.

15. mai er det ny kamp for HaNo. Da møter de Blindheim 2. Aksla 2 skal måle krefter med Herd 2 23. mai.