Robin Uppheim Andreassen sendte Stålbrott i føringen da han satte inn 1-0 etter 36 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1 til pause.

Hjemmelaget snudde kampen

Noen minutter ut i andreomgangen scoret Richard Olsen for Morild 2, og Steven Ravn Uggerly Jensen sendte Morild 2 i ledelsen da han satte inn 2-1 etter et kvarter av andre omgang. Suraphong Thanthong scoret for Morild 2 ni minutter før slutt, slik at resultattavla viste 3-1. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-1.

Stålbrotts Henrik Hoven, Morten Brox Pedersen og Thomas Simonsen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Morild 2 på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Stålbrott er nummer fem med tre poeng.

Bjarne Eriksen dømte kampen.

I neste runde skal Morild 2 møte Luna, mens Stålbrott møter Stokmarknes 2.